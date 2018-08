Il GSSI presenta la mostra ‘Un giorno da fisico’

Domani, martedì 28 agosto 2018, alle ore 11, nella Sala Consiliare del Rettorato del GSSI (via Michele Jacobucci, 2 – L‘Aquila), il fotografo Roberto Grillo e la Professoressa Elisa Resconi (TUM – Technische Universität München), alla presenza del Rettore del GSSI, Professor Eugenio Coccia, incontreranno il pubblico e i giornalisti per raccontare la mostra “Un giorno da fisico”.

La mostra nasce nell’ambito del programma di comunicazione scientifica della TUM – Technische Universität München, con l’intento di approfondire e scoprire l’immagine dei fisici nella società. Ospitata a L’Aquila in anteprima assoluta, la mostra sarà poi itinerante in altre città e diverrà oggetto di una pubblicazione.

Il fotografo Roberto Grillo ha scelto di ritrarre un certo numero di scienziati coinvolti nel Collaborative Research Center “Neutrinos and Dark Matter in Astro-and Particle Physics” durante le loro attività quotidiane, al di fuori dell’ambiente di lavoro. Il risultato della collaborazione tra la TUM e l’artista è di alto impatto e aiuta a liberare l’immagine delle scienziate e degli scienziati da un’enfasi posta sulla genialità e da stereotipi che possono ridurre l’interesse della società per le tematiche scientifiche, rischiando di scoraggiare giovani e studenti che desiderino intraprendere una carriera dedicata alla ricerca.





La TUM – Technische Universität München e il GSSI – Gran Sasso Science Institute hanno deciso di offrire alla città dell’Aquila un’anteprima di alcuni degli scatti realizzati dall’artista. La mostra, a ingresso libero, è aperta al pubblico, fino al 5 settembre, in occasione delle celebrazioni per la 724a PerdonanzaCelestiniana.