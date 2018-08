Per la 39esima Campestrina della Perdonanza, tanti giovanissimi di corsa nel Piazzale di Collemaggio.

Organizzata dall’Atletica L’Aquila, si è svolta domenica 26 agosto, la 39^ edizione della Campestrina della Perdonanza, serie di mini gare di corsa in erba, riservate a bambini e ragazzi fino a quindici anni di età. Si tratta della prima giornata, delle tre messe a punto dall’Atletica L’Aquila all’interno del contenitore di eventi Corrilaquila con Noi. All’interno della Campestrina della Perdonanza, si intrecciano la storia sportiva dell’ Atletica L’Aquila e quella della nostra città. I bambini, come sempre, hanno risposto numerosi, indossando per la corsa la maglietta dell’ evento, consegnata con l’iscrizione.

Prima dell’inizio delle gare, Padre Quirino Salomone, ha salutato affettuosamente tutti i bambini e ragazzi presenti, ricordando loro il significato del messaggio di riconciliazione di Celestino V, a cui seguono i festeggiamenti della Perdonanza. Ha sottolineato come la prima riconciliazione, deve avvenire all’interno della famiglia, il perno vivente di ogni comunità. Padre Quirino ha poi lasciato ai bambini la benedizione della Chiesa. I primi a correre sono stati i bambini delle categorie esordienti insieme ai ragazzi diversamente abili, che invece hanno corso la 5^ edizione del Trofeo CorrinsiemeaNoi, all’insegna dell’inclusione. A seguire le gare delle categorie ragazzi e cadetti. All’arrivo di ogni gara ai giovani atleti è stata consegnata una medaglia di partecipazione. Inoltre sono stati premiati con coppe, i primi tre di ogni categoria. Hanno presenziato la cerimonia di premiazione il Vice Sindaco del Comune dell’Aquila Guido Liris e Luciano Perazza per il Coni Point L’Aquila.

Di seguito i risultati: esordienti C/femm.: 1) Oliva Camilla, 2)Nunzi Elena, 3)Pezzopane Eleonora, 4)Di Bernardini Elena,5)Vitaliani Diletta,6) Calvisi Asia,7)Pezzopane Camilla,8) Zaccona Giorgia, 9) Patrignani Perla. – esordienti C/masch.: 1) Iacobucci Massimo, 2) Mastopietro Davide, 3)Castellani Andrea, 4) Benedetto Leonardo, 5) Ciancarella Nicolas, 6) Micarelli Andrea, 7)Fluttuante Manuel, 8) Oresti Francesco, 9) Berardi Diego, 10)Margiotta Riccardo, 11) Lattanzio Mario, 12) Di Bernardini Davide, 13) Ciuffetelli Massimo, 14) Sampalmieri Leonardo, 15)Manieri Mattia, 16) Oresti Filippo, 17) Di Virgilio Gianmarco, 18) D’angelo Giacomo. – esordienti B/ femm. : 1) Dionisio Ludovica, 2)Piccirilli Alessia, 3) Patrignani Selene, 4) Anzuini Sofia, 5) Giusti Claudia, 6) Pezzopane Beatrice, 7) Oresti Sara, 8) Caroli Giulia ; – esordienti B/masch.: 1) Galli Saverio, 2) Mastropietro Matteo, 3) Tunno Emanuele, 4) Sette Simone, 5) Fattore Diego, 6) Rosati Giampaolo; – – esordienti A/femm.: 1) Scimia Alessia, 2) Scimia Carola, 3) Ntawinzera Nataly; – ragazzi: 1) Larcinese Giacomo, 2) Rosati Antonio Luigi; ragazze 1) Aliberti Ilaria – Cadette: 1) Caldarelli Sara, 2) Alessandri Sara; – Cadetti: 1) Larcinese Francesco, 2) Casilio Lorenzo, 3) Iacobucci Marco ; – 5° Trofeo CorrinsiemeaNoi : Di Bonaventura Giada, che ha vinto la gara e seguire Colaiuda Federico, Alessandri Giulio, De Angelis Pietrro, De Amicis Fabrizia.