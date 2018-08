De Gregori, sold out e polemiche

In 40mila cercano contemporaneamente di prenotare i biglietti per il concerto di De Gregori: polemiche e sold out annunciati

Non c’erano dubbi sul sold out, nel giro di qualche minuto, del concerto di De Gregori il 29 agosto a Collemaggio, a giudicare dal tutto esaurito

Difatti, a partire dalle 13 di domenica, migliaia di aquilani e non, davanti al computer, hanno provato a prenotare i posti a sedere per lo spettacolo più atteso di questa 724′ Perdonanza Celestiniana.

Solo 1500 i posti a sedere, limitati, lo ricordiamo, per una questione di sicurezza. La polemica corre sui social network: i gruppi Facebook aquilani si sono riempiti di post di persone che già dalle 13:01 non hanno trovato disponibile alcun biglietto.

A rispondere alle polemiche è l’assessore alla Cultura Sabrina Di Cosimo:

40129 persone hanno cercato di prenotare i biglietti per De Gregori. Per questo motivo i biglietti sono esauriti molto rapidamente. Tempo 8 minuti per completare la prenotazione, il biglietto è considerato tuo se riesci a confermare i tuoi dati entro il tempo! Altrimenti i posti vengono messi di nuovo a disposizione.

“Non c’è stato alcun crash e il sistema non è andato in panne, reggendo bene l’altissimo numero di accessi; i gestori di tale sistema non hanno segnalato problemi – ha proseguito l’assessore Di Cosimo – certamente dispiace per coloro che non sono riusciti a effettuare la prenotazione, ma va detto che questa incredibile mole di accessi, sommata a quelli per le prenotazioni della prima serata, dello spettacolo di Jesus Christ Superstar e del concerto di Riccardo Cocciante, è da considerare un sintomo di grande interesse nei confronti della rinnovata Perdonanza Celestiniana”.

Grande attesa in città per il concerto del cantautore romano che chiuderà la 724′ Perdonanza Celestiniana.

Si tratta del terzo grande evento di questa edizione, che sta riscuotendo un grande successo: dopo le suggestioni di Jesus Christ Superstar, sabato la città ha sognato e cantato sulle note delle più belle canzoni di Riccardo Cocciante, straordinario interprete.