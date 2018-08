Cotugno a rischio doppi turni

Servono interventi per ottenere delle classi in più ai Musp, ma senza documenti ufficiali non possono partire i lavori. Al Cotugno si rischiano i doppi turni.

Per le classi dell’istituto Cotugno, al momento, c’è la disponibilità di 8 aule al Colecchi 11 al Liceo musicale, 16 alla Dottrina cristiana e 12 alle ex Micarelli, ma per quanto riguarda le ultime due strutture, le aule potrebbero aumentare se verranno fatti dei lavori per adeguare i bagni. Il problema è che senza documenti ufficiali con cui il Comune affida i locali alla Provincia i lavori non possono partire.

Altri interrogativi in sospeso riguardano la palestra (le ipotesi riguardano quella delle Micarelli, anche se piccola, per Collesapone quella del Colecchi, ammesso che sia concessa) e l’aula magna.

Come spiegato dai rappresentati degli studenti a seguito del Consiglio di Istituto di ieri, quindi, «siamo al 24 agosto e non si sa ancora se a settembre riusciremo ad avere tutte quante le classi, si rischierebbero nella peggiore delle ipotesi i doppi turni». La speranza, quindi, è che vengano avviati i lavori per aumentare le aule ai due Musp, che permetterebbero a tutti gli studenti di essere collocati nelle quattro sedi attualmente disponibili, tra il Colecchi, il Liceo Musicale, la Dottrina cristiana e le ex Micarelli. Nell’incertezza generale, inoltre, la scuola non può definire precisamente le classi e la loro disposizione.