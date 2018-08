Colapietra, Biondi indegno della carica

Durante la presentazione del libro Inchiesta sullo stemma del Comune, attacco di Raffele Colapietra al sindaco Biondi: «Sgomento per la presenza di certa gente nei luoghi di governo». Biondi: «Attacco fuori luogo».

Nel pomeriggio di ieri, presso il Palazzetto Dei Nobili, in occasione della presentazione del libro di Silvio Graziosi Inchiesta sullo stemma del Comune, il noto storico aquilano Raffaele Colapietra, all’inizio del proprio intervento, dopo un riferimento alla politica nazionale, ha duramente attaccato la figura del sindaco Biondi : «Sono sempre stato un uomo di sinistra, attaccato ai propri valori ed alla propria terra – ha esordito il professore – per questo sono sgomento che certa gente sia seduta in determinati luoghi di governo. La maggior parte di voi – ha continuato rivolgendosi ai cittadini presenti – rimane indifferente davanti al sempre maggiore decadimento della nostra cultura politica. Sono furioso – ha concluso indicando il sindaco presente in sala – nel vedere certa gente dirigere indegnamente il Paese e la nostra città».

Pierluigi Biondi non ha replicato al violento attacco del professor Colapietra preferendo affidare al Capoluogo la propria risposta: «Trovo questo attacco non solo fuori luogo, essendo stato portato avanti nell’ambito della presentazione di un libro, ma anche estremamente grottesco. È infatti grottesco che un uomo che si definisce di sinistra attacchi amministrazioni che ogni giorno si danno da fare per rimediare ai danni causati prorpio dalla sinistra che ha preferito distruggere lo stato sociale e l’efficienza dei servizi pubblici a vantaggio dei privati. Pensavo che un uomo della sua levatura intellettuale non si abbassasse a fare inutili polemiche da social network».