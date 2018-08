Campestrina della Perdonanza, la 39ª edizione

Domenica al Piazzale di Collemaggio si corre la 39ª Campestrina della Perdonanza, mini percorsi in verde per bambini e ragazzi da zero a quindici anni.

Organizzata dall’Atletica L’Aquila, domenica 26 agosto torna puntuale la Campestrina della Perdonanza, manifestazione all’interno dei programmi della 724ª Perdonanza Celestiniana. Si tratta della prima delle tre giornate del Corrilaquila con Noi, messe a punto dall’Atletica L’Aquila, a seguire il 1 settembre il 3° Meeting Città dell’Aquila di Miguel e Michela, il 29 settembre l’8ª Staffetta delle Scuole Medie di Miguel e Michela e Palio dei Quarti Aquilani e la 3ª Staffetta del’Arcobaleno, quest’ultima per studenti diversamente abili.

«La manifestazione, giunta alla 39ª edizione, – spiegano dall’associazione sportiva – è una delle più longeve dell’Atletica L’Aquila, quella più viva nei ricordi di tanti aquilani e aquilane che oggi invece portano a correre i loro figli. Nata il 31 agosto del 1980, ideata da Floro Panti e Padre Quirino Salomone, all’epoca rettore della Basilica di Collemaggio, e supportata da dirigenti e atleti del gruppo sportivo Liberi Podisti Aquilani, che poi ha cambiato denominazione in Atletica L’Aquila, la Campestrina della Perdonanza, ha contribuito insieme al Fuoco del Morrone, alla rivitalizzazione delle celebrazioni della Perdonanza Celestiniana. Oggi, l’orgoglio dell’Atletica L’Aquila è l’aver fatto in modo che la manifestazione, dal 1980, anno che l’ha tenuta a battesimo, non saltasse nessuna edizione, neanche nell’anno più funesto per la nostra città, quello del terremoto del 2009. La gara è riservata a bambini e ragazzi, maschi e femmine, fino a 15 anni di età, che si cimenteranno su distanze diverse dai m.200 ai m.1200 in base all’età. All’interno della Campestrina si corre anche la 5^ edizione del CorrinsiemeaNoi, corsa per bambini e ragazzi diversamente abili. Ritrovo ore 9,30 Piazzale Santa Maria di Collemaggio. Inizio gare ore 10,15. Ci si può iscrivere fino a mezz’ora prima dell’inizio gare. Categorie ammesse : esordienti C nati 2011 e successivi, B nati 2010 e 2009, A nati 2008 e 2007, ragazzi nati 2006 e 2005, cadetti nati 2004 e 2003. A tutti gli iscritti maglia in tessuto tecnico con logo della manifestazione. Medaglia ricordo per tutti i partecipanti, premiazioni per i primi tre di ogni categoria. Ricco ristoro. Ci si può iscrivere per posta elettronica ai seguenti indirizzi: corfisch@gmail.com – sdn66z@gmail.com oppure per telefono (SMS al 3289667870) indicando cognome, nome, anno di nascita, recapito telefonico e l’eventuale associazione sportiva di appartenenza.

Per info: www.atleticalaquila.com