Svolte di Popoli, la 56^ Cronoscalata

Fervono i preparativi per la 56^ edizione della Cronoscalata “Svolte di Popoli”, in programma il 7-8-9 Settembre quando nella “Città delle Acque” farà tappa il Trofeo Italiano Velocità Montagna Nord-Sud, un appuntamento di richiamo per i molti appassionati delle gare motoristiche e per gli affezionati dello storico tracciato che da Popoli (PE) conduce fino al bivio di San Benedetto in Perillis (AQ).

Alla competizione tricolore sarà abbinata la “Svolte di Popoli Classica – Coppa Ugo Barone”, prestigioso e affascinante concorso dinamico di conservazione e restauro vetture da competizione, curato dall’associazione Gentlemen Drivers in partnership con la Scuderia del Tempo Perso e riservato alle auto storiche che saliranno lungo il tradizionale percorso di 7,530 km con una pendenza media del 6,3% e un dislivello di 475 metri.

L’evento, organizzato dall’Asd Svolte di Popoli in collaborazione con ACI, Amministrazione Comunale e volontari associati Quelli delle Svolte, prenderà il via nella giornata di venerdì 7 Settembre con le verifiche sportive che dalle ore 16 si svolgeranno al centro di Popoli, dove poi si terrà anche la presentazione ufficiale dei piloti nell’ambito della serata di festa “Pit Stop – La Notte delle Svolte”.

Dalle ore 9:00 di sabato 8 Settembre spazio alle prove ufficiali, seguite dalla parata delle auto storiche che invece domenica 9 Settembre sfileranno a partire dalle ore 9:30, precedendo così l’inizio della gara ufficiale TIVM che

con l’ormai consueta doppia manche incoronerà il dominatore assoluto dell’edizione 2018 oltre ai vincitori nei diversi gruppi Minicar, RS, RSPlus, ProdS, N, ProdE, A, E1, GT, E2SH, CN, E2SS, E2SC e storiche.

Fino alla mezzanotte del 3 Settembre sarà possibile iscriversi alla partecipata e sentita manifestazione sportiva per la quale ha inizio il conto alla rovescia.