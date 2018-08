Perdonanza, tutto esaurito per gli show serali

Perdonanza 2018, tutto esaurito.

A nemmeno mezzo’ora dall’apertura delle prenotazioni per assistere allo spettacolo di Riccardo Cocciante – che si terrà domani a Collemaggio – tutti i posti disponibili erano stati assegnati.

Stesso discorso per lo spettacolo “Jesus Christ Superstar” di questa sera in piazza Duomo: poche ore dopo l’apertura del botteghino virtuale, la scritta “tutto esaurito” campeggiava sotto al nome dello spettacolo.

Una limitazione al numero degli spettatori dovuta a ragioni di sicurezza e che ha portato alla corsa alla prenotazione già dalle 13.

Una corsa che si ripeterà sicuramente per l’evento clou dell’edizione 724 della Perdonanza: il concerto finale del 29 agosto di Francesco De Gregori, prenotabile dalle ore 13.00 di domenica 26 Agosto.

Queste le modalità: si potranno prenotare i posti a sedere sul sito della Perdonanza

I bambini da 0 a 6 anni non hanno bisogno di prenotazione, ma non sono previsti posti a sedere (saranno in braccio ai genitori o nei carrozzini), i minori sopra i 6 anni potranno essere registrati con i dati dei genitori o degli accompagnatori. Occorrerà stampare i biglietti e presentarli all’ingresso. Chi non può utilizzare internet, potrà prenotarsi all’InfoPoint di piazza Battaglione Alpini che rimarrà aperto dalle 8,30 alle 20,30 o negli uffici comunali di Palazzo Fibbioni, dalle 9 alle 17. Oltre ai posti prenotabili a sedere, 1500, a disposizione i posti in piedi, fino a un numero compatibile con la sicurezza pubblica, circa 6500.