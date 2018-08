Oltre 8 milioni per le strade dell’Alta Valle Aterno

Approvata l’integrazione al 4 stralcio: 8.336.000 euro per le strade nell’Alta Valle dell’Aterno.

La Direzione Generale Infrastrutture Stradali del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha espresso parere favorevole all’integrazione del 4 stralcio attuativo del programma degli interventi per il ripristino e la messa in sicurezza della rete stradale nelle aree interessate dagli eventi sismici a partire da agosto 2016.

«L’aggiornamento, ottenuto grazie all’interessamento di questa Provincia con la condivisione dei comuni situati nella Alta Valle dell’Aterno, – scrivono dall’Ente – consentirà di ristabilire le indispensabili e vitali vie di percorrenza nella direzione del versante Aquilano e Teramano. In particolare il Comune di Campotosto rischiava un totale isolamento dovuto alle cattive condizioni di alcuni tratti stradali, comunali, provinciali e statali. In totale saranno 8.336.460 gli euro impiegati per eseguire i lavori necessari a garantire la transitabilità in sicurezza delle carrabili.

Queste le strade provinciali interessate: Strada Provinciale n. 2 “del Lago di Campotosto” (km. 19+400 lavori di sistemazione del ponte e ripristino del corpo stradale per un importo pari a € 369.875; km. 18+200 lavori per il ripristino e sistemazione del ponte e del corpo stradale per un importo di € 295.900; km. 5+200 lavori per il ripristino dei muri di contenimento a seguito di frane e sistemazione del corpo stradale per un importo di €739.750); Strada Provinciale n. 30 “di Cascina” (km. 2+400 demolizione e ricostruzione di un muro con strutture in cemento armato per un importo di € 177.540; km. 2+700 demolizione e ricostruzione di un muro con strutture in cemento armato per un importo di € 177.540); Strada Regionale n. 577 “ del Lago di Campotosto” (km. 2+750 lavori per il ripristino e sistemazione del ponte e del corpo stradale per un importo di € 739.750; km. 17+300 lavori per la sistemazione e messa in sicurezza del corpo stradale per un importo complessivo di €517.825; km. 7+750 lavori di sistemazione e rirpistino delle strutture in cemento armato di un muro di contenimento a seguito di eventi franosi per un importo di € 103.565).

L’ammontare dei lavori sulle strade provinciali è pari a € 3.121.745, mentre sono previsti interventi sulle strade comunali del Comune di Campotosto, in particolare nella borgata Isaia-Ortolano e Sella Pedicate-Mascioni, per 3.358.465 €. Previsti, inoltre, sulla SS n. 80 interventi per 1.856.250 €. Ente attuatore per il ripristino della viabilità nelle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 sarà l’A.N.A.S. di Protezione Civile.

Il Presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso ha, nel corso di questi ultimi mesi, incontrato più volte il Dirigente dell’ANAS Ing. Fulvio Maria Soccodato per rappresentare le drammatiche condizioni dei paesi dell’Alta Valle dell’Aterno, già gravemente provati dai numerosi eventi sismici che, di fatto, hanno distrutto il tessuto abitativo, economico e compromesso la stessa sopravvivenza delle popolazioni. Un grande passo in avanti per avviare il delicato processo di rivitalizzazione e valorizzazione di una zona tra le più belle e suggestive della Provincia dell’Aquila. Un ringraziamento, infine, doveroso alla struttura della viabilità, al presidente della commissione Gianluca Alfonsi e il consigliere delegato Pierluigi Del Signore.