In ricordo di Giampaolo Pace

Moriva 2 anni fa nel terremoto di Amatrice, a San Giovanni di Accumoli, il maresciallo dei carabinieri, Giampaolo Pace, 43 anni. Lavorava a L’Aquila. Il ricordo della ciguna Lorella.

Il pensiero di Lorella in ricordo del cugino, il maresciallo dei carabinieri Giampaolo Pace:

«Ti penso costantemente ogni giorno. Mi manchi e credo che la vita sia stata ingiusta con te; speravo in te, l’ho sempre fatto, ma purtroppo è finita così. Vorrei poterti rivedere, abbracciarti e dirti che va tutto bene. Vorrei chiederti scusa se non ci sono stata nel momento del bisogno. Resterai per sempre con me ogni secondo, minuto, ora…

Ti cerco negli sguardi dei passanti, ti cerco ovunque e so che tu ci sei, non mi hai lasciata sola. Tu vivi in ogni persona, in ogni circostanza che mi fa ricordare di te. Sono fiera di avere un cugino come te Giampà… Un giorno ci rincontreremo, continueremo da dove abbiamo smesso e quel giorno sarà per sempre. Ciao Giampà! Ti voglio bene, Lorella».