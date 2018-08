Cocciante, ‘Ho un legame di sangue con L’Aquila’

Tra i big più attesi di questa Perdonanza spicca il nome di Riccardo Cocciante. Un concerto che testimonia il suo impegno per la musica, contraddistinto da 45 anni di successi, ma che rivela anche il profondo legame con il territorio di provenienza di una parte della sua famiglia.

“Cocciante racconta Cocciante”, lo spettacolo che Riccardo Cocciante terrà sabato, alle 21.30, al piazzale di Collemaggio (Teatro del Perdono).

Alla vigilia dello spettacolo il celebre cantautore incontra la stampa all’interno della Basilica. Originario di Rocca di Mezzo, ricorda il suo legame con L’Aquila per il quale ha accettato l’invito per costruire uno spettacolo unico e irripetibile. Da giorni in città sta lavorando a stretto contatto con il maestro Leonardo De Amicis e i giovani artisti del Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila.

“La prima cosa che ho visto quando sono arrivato in Italia è stato Rocca Di Mezzo, il paese di mio padre”- ha affermato il cantautore.

“Questa volta sono qui per l’amicizia che ho con Leonardo De Amicis e per l’affetto che ho per questa terra. Lo spettacolo racconterà molto di me, quello che sono veramente: le mie due carriere, quella di cantante e quella di compositore. Ho inviatato vari interpreti delle mie opere e con loro daremo vita a uno spettacolo di storie e canzoni”.