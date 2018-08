Vittima Casa Studente, Regione dovrà risarcire

La sentenza del Tribunale dell’Aquila: la Regione Abruzzo dovrà risarcire una delle vittime della Casa dello Studente.

Il Tribunale civile dell’Aquila ha condannato la Regione Abruzzo e l’Azienda per il diritto allo studio (Adsu) al pagamento di un milione e 200 mila euro ai familiari di Hamade Hussein detto “Michelone”, uno degli 8 ragazzi morti nella Casa dello studente, crollata la notte del 6 aprile 2009 a seguito del terremoto che ha causato 309 vittime. Lo scrive l’Agi, aggiungendo che in sede penale sono stato definitivamente condannati per il crollo della Casa dello Studente a quattro anni di reclusione gli ingegneri Bernardino Pace, Pietro Centofanti e Tancredi Rosicone, e a due anni e sei mesi Pietro Sebastiani, presidente della Commissione collaudo dell’Azienda per il diritto agli studi universitari.