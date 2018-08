Scarabeo nel cordon bleu, arriva la Asl

Ispezione della Asl nei locali della mensa agenti del carcere di Sulmona dopo il ritrovamento di uno scarabeo in un cordon bleu.

Dopo il caso dello scarabeo trovato nel cordon bleu non si è fatta attendere la visita degli ispettori dell’Asl nella mensa del carcere di piazzale Vittime del dovere. A dare la notizia è Mauro Nardella segretario confederale UIL Adriatica Gran Sasso.

«Da quello che è dato sapere – evidenzia Nardella – non sembrano essere emerse disfunzioni di rilievo a livello strutturale seppur ancora vivo resta il ricordo dell’insetto che solo per caso non ha rappresentato parte integrante della dieta di un malcapitato poliziotto. Resta dunque non eccepibile l’operato delle addette così come sono da escludere responsabilità in ordine all’attività della ditta appaltatrice alla quale gli va comunque riconosciuto il fatto che con pochi spiccioli è chiamata a soddisfare l’esigenza alimentare di tutti gli operatori carcerari. Tuttavia se tanto nel frattempo si è fatto (vedasi l’attivazione di una commissione ad hoc volta a verificare quotidianamente la qualità e la quantità degli alimenti serviti) molto resterebbe ancora fare per rilanciare come si deve le aspettative dei fruitori della mensa ordinaria di servizio, per esempio partendo dalla tipologia di asticella che, così come attualmente impostata, abbassa di quasi la metà il valore del buono pasto il cui budget è già di per sé misero, visto che è da quasi 20 anni che il suo contenuto resta al palo».