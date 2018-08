Al via oggi la 724′ edizione della Perdonanza Celestiniana. Le dirette e gli approfondimenti de Il Capoluogo in questa prima giornata.

L’appuntamento è per le 21:30, con l’accensione del tripode sul sagrato della Basilica di Collemaggio.

Al via oggi l’edizione 724 della Perdonanza Celestiniana: una settimana di eventi per celebrare il primo Giubileo della storia, in attesa della candidatura della Festa della Perdonanza a patrimonio immateriale dell’Unesco.

Il fuoco del Morrone, partito da Sulmona il 16 agosto, arriverà a L’Aquila dopo l’ultima tappa nella zona est (Paganica, Bazzano, Monticchio) e verrà scortato nell’ultimo tratto dalla famiglia Iacobucci: Marzio, con i figli Marco e Massimo, e la moglie Lucilla Giordani, tutti iscritti all’Atletica L’Aquila.

In attesa dell’accensione, e a seguire, il primo spettacolo nel “Teatro del Perdono”, la caratteristica location che vede la basilica di Collemaggio fare da sfondo.

Una serata di musica e contenuti narrati che coinvolgerà artisti, attori, cantanti, performer di fama nazionale, guidati dal direttore artistico dell’evento Leonardo De Amicis.

Partecipano Riccardo Cocciante, Red Canzian, Ted Neeley, Lisa, Suor Cristina, Giò Di Tonno, Maurizio Trippitelli con il percussion ensemble, Pierluigi Ruggero, Beatrice Coltella, Vittoriana De Amicis, Lorenzo Grante.

Le voci narranti saranno Lorena Bianchetti e Flavio Insinna.

Ieri le prove, come testimoniano le suggestive fotografie di Michele Maria Biallo

Ma già dal mattino di giovedì eventi da non perdere: alle ore 10.30 presso la Sala del Consiglio Comunale, la rinascita della Perdonanza nella Commemorazione dell’ex sindaco Tullio De Rubeis (evento a cura dell’Associazione Aquilae Urbis e ANCI Abruzzo). Alle ore 18.30 presso la Piazzetta di Picenze, presentazione dell’opera di restauro dell’affresco di Celestino V a cura del Gruppo aquilano di azione civica “Jemo ‘nnanzi”.

Perdonanza 2018: come partecipare agli eventi serali

Gli eventi serali – concerti, spettacoli – che si svolgono a Collemaggio sono soggetti a limitazione del numero di partecipanti: non più di 8000 persone potranno partecipare per questioni di sicurezza.

Si potranno prenotare i posti a sedere sul sito della Perdonanza dalle 13 del giorno prima dell’evento alle 18 del giorno dell’evento stesso. I bambini da 0 a 6 anni non hanno bisogno di prenotazione, ma non sono previsti posti a sedere (saranno in braccio ai genitori o nei carrozzini), i minori sopra i 6 anni potranno essere registrati con i dati dei genitori o degli accompagnatori. Occorrerà stampare i biglietti e presentarli all’ingresso. Chi non può utilizzare internet, potrà prenotarsi all’InfoPoint di piazza Battaglione Alpini che rimarrà aperto dalle 8,30 alle 20,30 o negli uffici comunali di Palazzo Fibbioni, dalle 9 alle 17. Oltre ai posti prenotabili a sedere, 1500, a disposizione (senza prenotazione) i posti in piedi, fino a un numero compatibile con la sicurezza pubblica, circa 6500.

Perdonanza 2018: viabilità e informazioni utili

Ecco alcune informazioni utili per muoversi in città in questi giorni. Dal 23 al 29 agosto il centro storico sarà interdetto alla circolazione a partire dalle ore 18 e fino all’una del giorno successivo. Non sarà possibile accedere all’asse costituito da corso Federico II (dall’incrocio con via Battisti) e corso Vittorio Emanuele, a piazza Duomo, corso Principe Umberto, piazza Battaglione Alpini, via San Bernardino e via Garibaldi. Viale Collemaggio e via Caldora (fino al tunnel) saranno chiusi al traffico il 23 agosto, per la cerimonia di apertura della Perdonanza, e il 25 agosto a partire dalle ore 18.

Il Comando di polizia municipale segnala che, come effetto collaterale delle chiusure in questione, si procederà in più occasioni all’interdizione temporanea al transito delle auto dell’asse viario costituito da via XX Settembre, viale Crispi e via di Porta Napoli; mercoledì 23 chiusura intorno alle ore 21 per l’arrivo del Fuoco del Morrone

Per quanto riguarda le corse speciali degli autobus Ama previste per la Perdonanza, nei giorni 23-24-25-27-28-29 agosto 2018 il servizio di linea sarà integrato con le corse disponibili al seguente link: [CLICCA QUI]. Si ricorda che per usufruire del servizio è necessario utilizzare il titolo di viaggio. È possibile acquistare il biglietto a bordo, muniti di denaro contato (€ 1,60).