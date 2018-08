SENSO CIVICO

Ben arrivati parcheggi rosa foto

In via D'Annunzio i primi parcheggi rosa, destinati a donne in gravidanza e a neomamme.











Anche a L’Aquila arrivano i parcheggi rosa. Un gesto di civiltà e di rispetto che agevola, con una piccola accortezza, la giornata di una donna in stato di gravidanza o di una neomamma. Le strisce rosa sono comparse in via D’Annunzio e potranno essere utilizzate da donne in gravidanza o con bambini. Va ricordato che i parcheggi rosa non sono previsti dal Codice della Strada: chi ne usufruisce al posto delle mamme non è soggetto a sanzione come accade invece nel caso degli spazi riservati agli invalidi oppure sulle aree destinate a parcheggio a pagamento. Sta al buon senso – e al senso civico degli aquilani – il rispetto dell’indicazione.