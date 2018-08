Belvedere, sfrattati da sotto il ponte

Incontro tra i residenti della palazzina sotto il ponte di Belvedere e il Comune dell’Aquila: al vaglio l’ipotesi demolizione.

È previsto per lunedì prossimo l’incontro tra i residenti della palazzina sotto il ponte di Belvedere e il Comune dell’Aquila per capire come procedere alla messa in sicurezza e riqualificazione della zona. Inizialmente era previsto il rifacimento della campata del ponte, con temporaneo sgombero della palazzina per permettere i lavori. Con le tristemente note vicende legate al crollo del ponte Morandi a Genova, però, l’amministrazione comunale sta valutando anche l’ipotesi della demolizione della palazzina.

Al momento non sembrano esserci problemi di sicurezza per ponte e palazzina (che comunque aveva subito qualche lesione durante il terremoto del 2009), ma i residenti non hanno accolto con ostilità la proposta. Soprattutto dopo i fatti di Genova, infatti, non dà molta serenità abitare praticamente sotto un ponte, considerato anche l’alto livello di sismicità del territorio. Resta da vedere come e dove “ricollocare” gli inquilini, sia in caso di temporaneo sgombero per i lavori del ponte che di completo abbandono della palazzina che sarebbe quindi demolita.

Lunedì prossimo si inizierà a ragionare a riguardo nell’assemblea pomeridiana tra residenti e Comune.