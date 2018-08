Ambiente, la sensibilizzazione parte dai bambini

Da oggi pomeriggio, fino al 26 agosto, lo spettacolo Bianco giallo verde e blu, prenditi cura del mondo anche tu: un messaggio per un’ecologia del territorio dedicato ai bambini e non solo.

Il Comune dell’Aquila con l’Assessorato all’Ambiente e l’ASM S.p.A. hanno organizzato un’iniziativa dedicata ai bambini e non solo per sensibilizzarli verso l’ambiente e la raccolta differenziata durante la 724ª Perdonanza Celestiniana.

Dal 23 agosto e per 4 giorni fino al 26 agosto tutti i pomeriggi alle 17.30 presso il cortile del Palazzo Cappa Cappelli in Corso V. Emanuele a L’Aquila ci sarà lo spettacolo Bianco giallo verde e blu, prenditi cura del mondo anche tu, messo in scena dal Teatro dei 99. Un messaggio per un’ecologia del territorio che parta dal pensiero e dalle azioni responsabili di tutta la famiglia.

«Il teatro e l’educazione – spiegano dall’ASM – possiedono finalità comuni: da un lato la pedagogia mette al centro dell’azione educativa la persona con tutte le sue potenzialità da sviluppare; dall’altro il teatro persegue lo stesso obiettivo attraverso attività che stimolano lo sviluppo della creatività e la comunicazione. Lavorare sui rifiuti attraverso uno spettacolo fa diventare la rappresentazione scenica uno strumento di stimolo per buone pratiche in Famiglia. Il linguaggio dello spettacolo è ludico-emotivo, e coinvolge i ragazzi cercando di stimolare una maggiore consapevolezza del tema rifiuti/riciclo/riuso, per poi ottenere dei cambiamenti a livello comportamentale. L’ASM S.p.a e l’Assessorato con Bianco giallo verde e blu, prenditi cura del mondo anche tu aiuterà i bambini a diventare consapevoli che l’ambiente che li circonda è un bene prezioso, per la cui conservazione la loro collaborazione è importante».