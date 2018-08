Piena in Calabria porta via un pezzo dell’Aquila

Ci sono anche Carlo e Valentina tra le vittime della piena sul Pollino, la coppia di giovani artisti che ha realizzato il murales nei pressi della Fontana Luminosa.

Avevano partecipato al Re_Acto Fest 2015 Carlo (Gesta Future) e Valentina, giovanissima coppia di Roma che, come ricordano dal Comitato 3.32 (dalla cui pagina Fb è tratta la foto) avevano realizzato «un pezzo bellissimo alla Fontana Luminosa, nel centro dell’Aquila. Un pezzo tra i più popolari sui muri del Re_Acto, fotografato da tanti e tante anche oggi. Allora, mentre lo realizzava, era la sua stessa Valentina a scattare. Ve ne siete andati e L’Aquila oggi è triste. Ma vi ricorderemo sempre, grazie all’arte. Rimarrete sempre nei nostri cuori».

I due giovani sono morti in Calabria, sul Pollino, per la piena del torrente Raganello, che ha travolto diversi escursionisti, uccidendo in tutto 10 persone.