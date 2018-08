Mosciano, l’aquilano Gioia allenerà le giovanili

Olimpia Mosciano: Matteo Gioia nuovo assistente c silver e allenatore giovanili.

Sarà l’aquilano Matteo Gioia, nato nel 1993 a sedere al fianco del capo allenatore Marco Verrigni nell’Olimpia che si appresta a disputare il campionato di serie C Silver per il terzo anno consecutivo, inoltre sarà valido collaboratore del responsabile minibasket Gianluca Cannavina e allenerà il gruppo dei 2005 dell’under 14.

La carriera sportiva

Inizia ad allenare nel 2k5 come assistente allenatore u13 e u20.

Prosegue diventando capo allenatore della u14 e nel frattempo diventa istruttore minibasket.

Segue la sua attività diventato allenatore della u15 e istruttore minibasket del gruppo scoiattoli e aquilotti.

«Sono convinto che Matteo sarà un valido collaboratore per la causa Olimpia, sia per qualità tecniche che morali. Sono molto felice di poter lavorare con lui in questa stagione» afferma coach Verrigni.

Va così a comporsi un altro tassello importante per il sodalizio del presidente Marco Battestini targato 2018-19.