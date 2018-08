Collemaggio, sul viale i nuovi giardinetti

Il Viale di Collemaggio si veste di nuovo per l’inizio della 724′ edizione della Perdonanza Celestiniana.

Si svolgerà domani, 23 agosto alle ore 10, la cerimonia inaugurale dei giardini comunali situati lungo il viale di Collemaggio.

Un radicale cambio di look per questa parte di Viale, che si trasforma da area di parcheggio selvaggio e verde non curato a un vero e proprio parco che anticipa e guida lo sguardo verso il prato antistante la Basilica di Collemaggio.

Così si presentano i giardini nell’anteprima mostrata con una foto sul profilo Facebook dell’assessore all’ambiente Emanuele Imprudente.



L’intera area sta gradualmente e positivamente cambiando volto: partendo dall’Emiciclo – pedonalizzato e restituito alla fruizione pubblica – per arrivare al Parco del Sole, recentemente riaperto.