Colantoni riparte da Fossa ed è subito derby

Nuova avventura per Maurizio Colantoni, ex presidente dell’Amiternina che per quest’anno si cimenterà con una nuova realtà: la Valle Aterno Fossa.

Dopo sei anni alla presidenza dell’Amiternina Calcio, con la quale ha vinto 3 campionati, portando la squadra in serie D, Maurizio Colantoni, dopo qualche anno di stop, riparte con una nuova avventura: una società ex novo, la Valle Aterno Fossa che militerà in Promozione con ambizioni di alta classifica. Ad attenderla, il derby con L’Aquila Calcio.

Colantoni riparte da Fossa: «Ambizioni di alta classifica».

Una esperienza «bella e positiva» quella all’Amiternina Calcio, come definita dallo stesso Maurizio Colantoni ai microfoni del Capoluogo.it, che dopo sei anni di successo si è conclusa, ma la passione per il calcio dell’ex presidente non si è spenta e ha quindi risposto con entusiasmo alla nuova avventura prospettatagli: una società ex novo da lanciare in Promozione. «Vogliamo fare un bel campionato» annuncia il presidente Colantoni, grazie anche a nomi di rilievo come Carrato, Sciomenta, Chiarelli e tanti altri, diretti da mister Gianluca Rosone.

Il derby con L’Aquila Calcio: «Gioia e dolore».

La nuova avventura garantirà da subito forti emozioni, grazie al derby con L’Aquila Calcio, che a seguito delle note vicende societarie dovrà ripartire proprio dalla promozione. «Per me – ha sottolineato il presidente Colantoni – è un grande onore. Il derby con L’Aquila Calcio rappresenta una gioia e un dolore».