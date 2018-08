Prosegue il bel tempo al mattino ma nel pomeriggio peggiora su zone interne.

La nostra penisola continua ad essere interessata da un’area di instabilità, presente soprattutto sulle regioni centro-meridionali, che favorisce la formazione di temporali pomeridiani sulle regioni meridionali e lungo la dorsale appenninica, anche di forte intensità; non cambierà di molto la situazione nelle prossime ore, dopo una mattinata all’insegna del bel tempo su gran parte della nostra regione, a partire dal pomeriggio assisteremo ad nuovo aumento della nuvolosità a partire dalle zone montuose, con temporali in estensione verso l’Alto Sangro, l’Aquilano e verso la Marsica, in attenuazione in serata e in nottata. L’instabilità tornerà a manifestarsi anche nella giornata di giovedì e dopo una mattinata all’insegna del bel tempo pressoché ovunque, nel corso del pomeriggio sono attesi i consueti addensamenti a ridosso dei rilievi con rovesci e manifestazioni temporalesche che, rispetto alla giornata odierna, tenderanno molto probabilmente ad estendersi anche verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico. Da venerdì l’instabilità tenderà temporaneamente ad attenuarsi, in attesa dell’arrivo di una perturbazione atlantica attesa nel corso del fine settimana, preceduta da un rinforzo dei venti meridionali, perturbazione che favorirà un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche soprattutto nella giornata di domenica, quando, se la tendenza verrà confermata, torneranno a manifestarsi rovesci e temporali anche lungo la fascia costiera con una generale e sensibile diminuzione delle temperature: vedremo.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti in mattinata e occasionali banchi di nebbia al mattino nelle valli interne dell’Aquilano, in diradamento nel corso della mattinata. Nel pomeriggio, mentre proseguirà il bel tempo con possibili annuvolamenti lungo la fascia costiera e collinare, sulle zone montuose assisteremo allo sviluppo di addensamenti che potranno favorire nuove manifestazioni temporalesche, in estensione verso l’Aquilano, la Marsica e, localmente, sull’Alto Sangro. In serata e in nottata assisteremo ad una nuova temporanea attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni sulle zone interne, tuttavia l’instabilità pomeridiana tornerà a manifestarsi anche nella giornata di giovedì.

Temperature: Generalmente stazionarie.

Venti: Deboli a regime di brezza con possibili colpi di vento durante i temporali previsti sulle zone interne.

Mare: Poco mosso con moto ondoso in graduale ma temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)