Il prossimo 3 settembre a Palazzo dell’Emiciclo la cena di beneficenza con gli chef stellati a favore della Caritas.

Il Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio insieme al consigliere Pierpaolo Pietrucci hanno presentato oggi a Palazzo dell’Emiciclo la cena di beneficenza a favore della Caritas dell’Aquila ospitata nella sede parrocchiale di Coppito, organizzata dallo chef stellato William Zonfa. L’iniziativa si svolgerà il prossimo 3 settembre alle ore 20,00 a L’Aquila nella prestigiosa sede di Palazzo dell’Emiciclo che verrà appositamente messa a disposizione per l’occasione.

«Sono grato per l’attenzione che viene rivolta quotidianamente alla nostra restaurata sede – ha dichiarato Giuseppe Di Pangrazio – dimostrando che l’intuizione avuta nel porre a disposizione della Città dell’Aquila e dell’intero Abruzzo la nostra sede è stata raccolta. Nel raggiungere questo obiettivo, sono lieto di favorire questa splendida iniziativa di ospitare una cena di beneficenza organizzata dallo chef aquilano Zonfa a favore della Caritas che vedrà la presenza dei migliori chef stellati abruzzesi guidati da Guido Romito». Il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci ha inteso ringraziare in modo particolare il promotore e organizzatore, lo chef William Zonfa, sottolineando come «l’iniziativa è straordinaria soprattutto perché Zonfa ha unito gli chef stellati con gli artigiani e le scuole di formazione del territorio. Non appena mi ha proposto la sfida di organizzare l’evento al Palazzo dell’Emiciclo – ha sottolineato Pietrucci – non ho potuto fare altro che accettarla, anche e soprattutto per i fini benefici. Grazie perciò anche al presidente del Consiglio regionale Di Pangrazio che ha raccolto l’input, mettendo a disposizione uno spazio straordinario, in questa come in tante altre occasioni: l’intensità con cui si sta vivendo è la prova che L’Aquila ne aveva bisogno, ed è anche la testimonianza dell’importanza di creare e riaprire gli spazi pubblici».

Per l’artefice della cena di beneficenza William Zonfa «l’idea nasce in Francia dove molti chef utilizzano palazzi storici con successo. Soluzione replicabile facilmente in una Città come L’Aquila, soprattutto quando scopriamo location come Palazzo dell’Emiciclo. Oggi mi onoro, come aquilano, di aver avuto questa possibilità nella mia bella Città che, grazie alla presenza di grandi colleghi abruzzesi e di ottimi artigiani, hanno raccolto immediatamente la mia idea per fornire un gesto di solidarietà e promuovere L’Aquila nel migliore dei modi».

La cena di beneficenza avrà un costo di 100 euro a persona e sono previsti non più di cento coperti. Hanno dato l’adesione oltre al più celebre Niko Romito con il suo “Pane” anche gli chef Nicola Fossaceca di “Al Metrò”, Arcangelo Tinari di “Villa Maiella”, Davide Pezzuto di “D. One”, Marcello e Mattia Spadone de “La Bandiera”.

I prodotti dell’artigianato locale saranno offerti da Mauro De Paulis di Paganica e Gregorio Rotolo di Scanno. Hanno inoltre contribuito con la loro presenza e prodotti anche l’Istituto Alberghiero “Leonardo da Vini – O. Colecchi” dell’Aquila, “Le vie dello Zafferano”, “Aquilav”, “Torre dei Beati” di Loreto Aprutino, “Fedudo Antico”, “Steant”, l’Associazione italiana Sommelier, la “Tenuta i Fauri”, Cataldi Madonna, Zaccagnini, la “Magione Papale” dei fratelli Serpetti, e lo Chalet della Villa dell’Aquila. La serata verrà condotta da Germana D’Orazio e allietata dalle musiche di Simone Cocciglia, Giampiero Torlone e Federica Mancini.

Per le prenotazioni 0862.414983 – email a: info@magionepapale.it.