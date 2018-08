Addio al prof Tullio Bianchi

L’Aquila dice addio a un altro pezzo di storia cittadina: lutto per la scomparsa del prof. Tullio Bianchi.

È scomparso all’età di 78 anni il prof. Tullio Bianchi, volto noto a diverse generazioni di studenti come professore di Educazione fisica per la passione per lo sport che lo ha portato alla direzione dell’Isef (di cui è stato tra i fondatori). Un altro pezzo di storia dell’Aquila, “maestro di sport e di vita” come lo ha definito Guido Grecchi dello Special Olympics, che lascia la vita terrena. «Oggi – scrive Grecchi – se ne va un altro pezzo di storia aquilana nel silenzio più assoluto. Il prof. Tullio Bianchi ci ha lasciato, ma il suo sapere, i suoi insegnamenti continueranno a vivere nei suoi tanti alunni che ha incontrato nel suo lungo cammino all’interno dalle palestre scolastiche, dei campi sportivi e del suo amato ISEF. Tullio maestro di vita e sport per tante generazioni di aquilani e non».

Grande affetto esprime anche il professor Antonello Passacantando, coordinatore degli insegnanti: «Per noi, oltre ad essere stato un grande insegnante dal punto di vista sportivo e culturale, è stato un padre, un fratello maggiore che ci ha insegnato la vita».

I funerali si terranno domani mattina alle 11,30 presso la chiesa di Santa Chiara all’Aquila.