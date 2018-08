Inizio di settimana all’insegna dell’instabilità pomeridiana specie su Marsica e Aquilano.

La nostra penisola ancora interessata da un’area di instabilità sul basso Tirreno che, nelle prossime ore, continuerà a favorire lo sviluppo di temporali anche di forte intensità su Sicilia, Campania, Calabria, Basilicata e Puglia, mentre sulle regioni settentrionali il tempo è in ulteriore miglioramento rispetto ai giorni scorsi. La presenza di quest’area di instabilità favorirà la formazione di addensamenti anche sulla nostra regione e sul vicino Molise, in particolar modo sulle zone alto collinari, montuose, con temporali pomeridiani in estensione verso l’Aquilano, la Marsica e l’Alto Sangro, in attenuazione in serata e in nottata. Poche novità nella giornata di martedì, dopo una mattinata all’insegna del bel tempo pressoché ovunque, nel corso del pomeriggio e nel tardo pomeriggio torneranno a manifestarsi addensamenti sulle zone interne e montuose, associati a rovesci e a manifestazioni temporalesche, in particolar modo sulla Marsica e nell’Aquilano. Tra mercoledì e giovedì l’instabilità pomeridiana interesserà anche il settore orientale della nostra regione, in particolar modo le zone pedemontane e collinari, con occasionali sconfinamenti dei fenomeni temporaleschi pomeridiani fin verso le località prossime alla costa, mentre gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano un probabile generale peggioramento delle condizioni atmosferiche a partire da venerdì e nel corso del fine settimana, a causa del possibile arrivo di un’intensa perturbazione di origine nord atlantica che, se confermata, favorirà anche una generale e sensibile diminuzione delle temperature e temporali di forte intensità: vedremo.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili banchi di nebbia nelle valli interne dell’Aquilano, in diradamento nel corso della mattinata. Dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio assisteremo ad un nuovo graduale aumento della nuvolosità a ridosso dei rilievi con rovesci e manifestazioni temporalesche in estensione verso l’Aquilano, l’Alto Sangro e la Marsica, in attenuazione in serata e in nottata; non si prevedono sostanziali variazioni lungo la fascia costiera dove continuerà a splendere il sole, anche se non mancheranno annuvolamenti nel corso del pomeriggio. Poche novità nel corso della giornata di martedì.

Temperature: In lieve aumento, specie nei valori massimi, in particolar modo sul settore orientale e lungo la fascia costiera. Stazionarie altrove.

Venti: Deboli a regime di brezza; possibili colpi di vento durante i temporali.

Mare: Generalmente poco mosso con moto ondoso in lieve aumento durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)