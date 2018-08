Caro libri? Ci pensa l’Unione degli Studenti!

Torna finalmente a L’Aquila il mercatino del libro usato, organizzato da noi studenti dell’UdS per gli studenti.

Si tratta di una pratica storica della nostra organizzazione studentesca, che nasce tanti anni fa a seguito di una

riflessione di molti studenti e studentesse da tutta Italia: l’istruzione, nel nostro paese, è tutt’altro che gratuita.

Accedervi a volte diventa davvero complesso: ogni anno le famiglie all’avvicinarsi dell’anno scolastico devono spendere elevate somme di denaro fra libri, dizionari, corredo, abbonamenti per i trasporti, eventualmente anche per l’alternanza scuola-lavoro.

«Questa è la motivazione per cui organizziamo il nostro mercatino solidale in tante città d’Italia, da Nord a Sud: vogliamo venire incontro alle famiglie e alleggerire loro le spese, ma soprattutto denunciare le criticità legate al diritto allo studio, tanto nella nostra regione quanto nel resto del paese. Di diritto allo studio ne discuteremo a lungo durante l’autunno che sta per arrivare.» annunciano i membri dell’Unione degli Studenti L’Aquila

«Siamo lieti, ora, di avviare questa edizione del mercatino presso il circolo Arci della nostra città, il “Querencia”, in via Ficara (Piazza d’Arti) a partire da oggi, dalle 15 alle 19.»

«Per le prime due settimane raccoglieremo i libri usati, che poi rivenderemo al 50% del prezzo di copertina. Il ricavato andrà quasi interamente al proprietario: tratterremo solo il 10% per ripagare le spese del mercatino e per poter organizzare altre attività in futuro.»

«Partiamo oggi e andiamo avanti fino alla fine di settembre circa, sperando di incontrare tante famiglie e tanti studenti e studentesse.»