Aquilartes, visite sensoriali a Collemaggio

In occasione della Perdonanza Celestiniana AquilArtes propone visite guidate per persone con disabilità sensoriali.

L’Associazione AquilArtes , in occasione della 724^ edizione della Perdonanza Celestiniana, organizza a L’Aquila presso la Basilica di Santa Maria di Collemaggio visite guidate per persone con disabilità sensoriali.

Sabato 25 agosto 2018 alle ore 10,30 si svolgerà una visita tattile dedicata a persone con disabilità visiva e domenica 26 agosto alle ore 11.00 è prevista una visita in LIS (Lingua dei Segni Italiana). Gli eventi sono realizzati insieme alla preziosa collaborazione dell’Unione Italiana Ciechi dell’Aquila e la partecipazione dell’Ente Nazionale Sordi.

Per una migliore organizzazione dell’iniziativa si chiede gentile prenotazione al n. 3494542826 (anche tramite sms o WhatsApp). La partecipazione è gratuita.

Al seguente link www.aquilartes.it/26agosto è possibile visionare il messaggio promozionale dell’evento in Lingua dei Segni Italiana.

Nel corrente mese di agosto l’Associazione AquilArtes svolge inoltre visite guidate presso il Convento di San Giuliano a L’Aquila. E’ possibile visionare il programma completo delle attività su www.aquilartes.it.