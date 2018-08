Amatrice, torna la sagra degli spaghetti

Ad Amatrice torna, due anni dopo, la sagra degli spaghetti all’amatriciana.

La memoria corre a due anni fa quando, fra le macerie e i mezzi di soccorso, ad Amatrice si intravedevano i manifesti che celebravano la 50′ edizione della sagra del prodotto più conosciuto di questo territorio.

Un territorio che ha voglia di rialzarsi dopo il terremoto e che lo fa anche attraverso un simbolo, quello dello spaghetto all’amatriciana.

La sagra si svolgerà ad Amatrice dal 31 agosto al 2 settembre lungo la strada statale per Campotosto n.577, nell’area che va dal complesso Don Minozzi fino all’area Anpas, zona che sarà resa completamente pedonale per i tre giorni dell’evento.

L’accesso all’area sarà libero per i residenti ed operatori, mentre per gli ospiti è prevista una prenotazione online (per l’accesso, per il pasto, e per i parcheggi) secondo le modalità che saranno comunicate nei prossimi giorni: oggi la riunione con la Commissione Spettacolo provinciale.

Non solo spaghetti all’amatriciana: degustazioni, musica ed eventi caratterizzeranno la tre giorni. Tutte le informazioni sul sito del Comune di Amatrice.

(e.f.)