Regionali, la Lega balla da sola

La Lega Abruzzo rompe gli indugi, Bellachioma: «Abbiamo già il candidato, chi vuole ci sostenga».

«La decisione è stata presa in accordo con i vertici nazionali, considerato il buon momento della Lega e che abbiamo già il candidato presidente, ci sentiamo sicuri e tranquilli, quindi invece di aspettare le calende greche abbiamo deciso che per il momento la linea è quella di correre soli». Così il coordinatore regionale della Lega Abruzzo, Giuseppe Bellachioma, commenta ai microfoni del Capoluogo.it l’annuncio lanciato su Facebook: «Elezioni regionali Abruzzo, la Lega correrà da sola».

Per quanto riguarda gli alleati del centrodestra, l’onorevole Bellachioma aggiunge: «Chi vorrà sostenere la Lega è ben accetto, gli altri faranno la propria partita», mentre «il candidato verrà presentato al momento opportuno, adesso posso solo dire che è abruzzese».

Lega da sola e centrodestra diviso, Quagliariello: «Suicidio politico».

Sull’improvvisa accelerazione della Lega, il senatore Gaetano Quagliariello (Idea), sottolinea ai microfoni del Capoluogo.it: «Il centrosinistra ha fallito, la scelta di buon candidato (Legnini, ndr) può mitigare il fallimento, che però resta e gli elettori non lo dimenticato; c’è il M5S, fortemente radicato sulla costa, anche se il voto amministrativo è diverso da quello politico, ma quel radicamento ha ragioni strutturali e sociali da non sottovalutare; e poi c’è il centrodestra fortemente radicato nelle zone interne ma in difficoltà sulla costa. Questa è la fotografia ad oggi. Quindi se non si esagera con tattiche e litigi, la partita sarà tra centrodestra e M5S, ma se il centrodestra decide coscientemente di suicidarsi, esagerando con tattiche, ripicche, veti o furbizie di un’altra stagione politica (e mi riferisco a tutti, nessuno escluso) la partita diventa tra M5S e centrosinistra. Il centrodestra deve deciderse se eliminarsi dalla partita o no, ma mi sembra che siamo sulla buona strada perché si elimini da solo. Da considerare, inoltre, che oltre alla Regione ci sono realtà importanti come Pescara e Montesilvano che vanno al voto, non è pensabile che ciò che accade a livello regionale non si ripercuota anche sui comuni».