L’artigianato fa tappa a Lucoli

Appuntamento con l’artigianato a Vado Lucoli e Lucoli Alto con la grande varietà delle produzioni locali.

Domenica 12 agosto dalle ore 10,00 alle ore 20,00, la 12a edizione del Mercatino Artigianale di Metà Agosto nelle frazioni di Vado Lucoli e Lucoli Alto. Durante la manifestazione, dove saranno presenti artigiani della zona con i loro prodotti in legno, ceramica, cuoio, e piccoli gioielli, i gentili ospiti saranno allietati dal suono della banda, da giochi popolari e da stand gastronomici.

L’artigianato come prodotto di cultura, come testimonianza di un modo di essere, di lavorare e di “fare” oggetti legati a determinate localizzazioni geografiche e a precise tradizioni storiche.

In Abruzzo vi è sempre stata grande ricchezza e varietà di forme artigianali: dalla ceramica di tradizione aquilana e teramana ai lavori in pietra, legno, metalli, dalla tessitura, ai gioielli. Una ricchezza che ha portato talvolta all’indifferenza verso un patrimonio artistico che appare troppo abbondante e disponibile. Da questo disinteresse sono state comunque immuni alcune categorie: gli umili, in primo luogo, i contadini, i pastori, la gente di paese non ancora completamente dominata dal consumismo e dalla plastica che dell’artigianato sono sempre stati fruitori trovandovi gli oggetti d’uso necessari alla vita quotidiana; le persone colte, che hanno visto nell’artigianato la testimonianza e la continuità delle tradizioni di costume. Cultura, civiltà e arte; i turisti, infine, che nell’oggetto di artigianato non hanno mai cessato di materializzare ricordi, emozioni, atmosfere. L’artigianato di una regione o di un paese, oltre che fatto culturale e artistico, costituisce una importante componente del turismo, un richiamo che si unisce alla bellezza della natura, ai patrimoni artistici, e culturali, ai fattori climatici e ambientali per attirare verso l’una o l’altra località.

L’Associazione Amici di San Michele, fondata nel 2003 grazie all’amore di un gruppo di “lucolani” (nativi e non) verso la chiesa di San Michele Arcangelo che domina le due piccole Frazioni di Lucoli, ha già organizzato undici edizioni del mercatino dell’artigianato, sospendendola solo nel 2009 anno del sisma.

L’iniziativa era volta a valorizzare le Frazioni di Vado Lucoli e Lucoli Alto , richiamando quasi come per una festa, gli abitanti delle altre 15 frazioni ed anche persone dalla vicina Città dell’Aquila. Ad oggi, ecco la nuova edizione del 2018 che sarà ricca della presenza di molti artigiani che hanno voluto accettare la sfida commerciale di metà agosto.

Non possiamo che essere contenti di questa iniziativa che oltre a richiamare presenze a Lucoli facilita l’incontro della Comunità locale e mantiene in vita quel filo sottile che ci lega agli antichi mestieri della Regione e del territorio.