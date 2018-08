Villa comunale, lavori per giardini e segnaletica

Giardini pubblici: iniziati i lavori di riqualificazione lungo viale di Collemaggio

Sono iniziati i lavori di riqualificazione dei giardinetti lungo viale di Collemaggio, nella zona della Villa comunale.

Lo rende noto l’assessore all’Ambiente, Emanuele Imprudente.

L’intervento prevede la sistemazione dei vialetti interni, con la sostituzione dei cigli danneggiati e la gettata di nuovo imbrecciamento.

Verranno anche ripulite e rimodellate delle aiuole, attraverso l’inserimento di nuovi cespugli, e sarà piantata una siepe lungo l’intero fronte dei giardinetti, sempre dal lato di viale di Collemaggio.

Con questo intervento, inoltre, verranno posizionate nuove panchine e nuovi cestini portarifiuti e sarà rifatta la segnaletica stradale per l’individuazione dei parcheggi.

«Contiamo di rendere fruibili i giardinetti per la Perdonanza – ha spiegato l’assessore Imprudente – continua, con questo intervento, il lavoro del Comune finalizzato a riqualificare le aree verdi della città e del territorio. Abbellire la città è una delle priorità dell’amministrazione e in particolare dell’assessorato all’Ambiente, soprattutto sotto l’aspetto della cura verde pubblico, importante biglietto della visita di una città, per la quale stiamo effettuando dei lavori difficilmente riscontrabili in passato.»