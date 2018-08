Usi civici e Paganica Rugby ripuliscono torrente Raiale

Galletti: “Incivili continuano a conferire rifiuti nel torrente”

L’Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Paganica e San Gregorio, come ormai di consueto, anche quest’anno, ha effettuato la manutenzione sugli argini del torrente Raiale, totalmente invaso da erbacce, rovi e immondizie di ogni genere.

Le copiose precipitazioni hanno ritardato i primi rituali interventi, generalmente previsti per l’inizio dell’estate.

Le condizioni particolarmente gravi in cui versava l’alveo del torrente hanno costretto gli operari degli Usi Civici ad integrare con mezzi meccanici il lavoro degli operai impiegati.

«Per ovviare a tale incombenza – spiega il presidente dell’Asbuc Fernando Galletti – ho chiesto man forte agli amici della Polisportiva Paganica Rugby, che hanno risposto in massa all’appello, con la proverbiale grinta e forza di volontà che da sempre li distingue. Quattro giorni di duro lavoro e per loro un inizio di preparazione atletica in vista della prossima stagione all’insegna dell’ecologia e del senso civico a favore del bene comune.»

L’amministrazione esprime rammarico e sdegno nei confronti dei soliti “stupratori della natura” che continuano a scaricare nel torrente Raiale immondizia di ogni sorta.

«Un comportamento incivile – aggiunge Galletti – Restiamo vigili e operativi affinché questi episodi non si verifichino più.»