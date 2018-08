Picchia la ex e la minaccia con l’ascia

Arrestato a Introdacqua 53enne che aveva aggredito e picchiato la sua ex convivente, minacciandola anche con un’ascia.

Questa mattia la Polizia di Stato ha eseguito una misura cautelare in carcere a carico di un 53enne originario di Castel di Sangro ma domiciliato a Introdacqua, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Sulmona, Dottor Marco Billi, per il reato di lesioni personali pluriaggravate. L’uomo, lo scorso mese di giugno, aveva aggredito e picchiato la sua ex convivente, procurandole gravi lesioni personali, minacciandola anche di morte con l’uso di un’ascia.

Come spiegato dalla Questura, le indagini, immediatamente avviate dal personale della Squadra Anticrimine del Commissariato di Sulmona a seguito dei fatti, hanno consentito di ricostruire l’accaduto e acquisire inequivocabili elementi di responsabilità in capo all’uomo, che è stato pertanto denunciato alla locale Procura della Repubblica per lesioni personali pluriaggravate e minaccia aggravata. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Sulmona, su richiesta della Procura, ha emesso il provvedimento della misura cautelare e nella mattinata odierna personale del Commissariato, rintracciato l’indagato, lo ha tratto in arresto, associandolo presso la Casa di Reclusione di Sulmona. Nel corso della perquisizione domiciliare, effettuata all’atto dell’arresto, il personale operante ha rinvenuto e sequestrato l’ascia utilizzata per la minaccia.