Dall’assaggiatore di Nutella all’analista in cinese

Uno sguardo alle offerte di lavoro, agli Open day e ai colloqui che segnano l’estate 2018. Ce n’è per tutti i gusti!

Dall’assaggiatore di Nutella ai venditori e sviluppatori di app, passando per magistrati e manager, ma anche analisti di sistema che parlano cinese. Queste le figure professionali che saltano all’occhio quando si legge l’inserto Lavoro sul quotidiano IlCentro.

Cominciamo con l’assaggiatore della scoperta che delizia il palato: si cercano assaggiatori di Nutella. Sembrerebbe uno divertentissimo scherzo capace di suscitare l’attenzione di ogni bambino, ma la figura che l’azienda piemontese famosa in tutto il mondo ricerca è quella di “giudice sensoriale”, ovvero di assaggiatore di Nutella. La Ferrero ha pubblicato questa singolare offerta di lavoro per testare i semilavorati e i prodotti iniziali della nota crema al cacao per i consumatori che in futuro la acquisteranno. La multinazionale ha previsto l’assunzione di 60 addetti alla degustazione della Nutella, ma – udite udite – l’offerta è rivolta a candidati senza esperienza.

Non mancano i colloqui il giorno di Ferragosto.

Poi c’è l’Open Days 2018: due giorni di selezione (Venezia, domenica 12 agosto 2018, ore 8:00; Bari, mercoledì 15 agosto 2018, ore 8:00) del personale italiano indetto da Emirates Airlines, la compagnia aerea internazionale degli Emirati Arabi.

A questo scopo la compagnia araba ha organizzato 2 giornate di recruiting day durante le quali i responsabili delle Risorse Umane presenteranno l’azienda e incontreranno i candidati italiani interessati a diventare parte del personale di bordo.