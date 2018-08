A Tornimparte una delle più antiche Sagre dell’Aquila che oltre al “classico” ma sempre squisito panino con dell’ottimo prosciutto offre tante altre specialità.

Torna Venerdi 10, Sabato 11 e Domenica 12 la 39° Edizione della Festa della Montagna e Sagra del Prosciutto a Tornimparte.

La sagra, una delle più antiche e storiche dell’Aquilano si svolge, come sempre, in una splendida zona verde, appena fuori dall’abitato di Villagrande, sulle pendici del monte Ruella, lungo la strada provinciale Amiternina, al Km 14,200 e per questo è unica ed affascinante.

Gli stands vengono aperti al pubblico il venerdì e la manifestazione prosegue, con spettacoli musicali, animazioni e giochi popolari, fino alla domenica; la domenica stands aperti sia a pranzo che a cena.

Domenica mattina, partenza ore 8.00 della 39° e stupenda marcia, non competitiva in montagna “ Sulle Tracce di Annibale”

Il luogo scelto per la Sagra permette di godere di uno splendido panorama sull’intera conca aquilana. Oltre al “classico” ma sempre squisito panino con dell’ottimo prosciutto, negli ultimi anni il menù si è via via arricchito arrivando a proporre pizze fritte (anche farcite con prosciutto), pasta alla pecorara, gnocchi al sugo di castrato locale, (unica festa in Abruzzo che ha nel menu Fagioli e Cotiche) salsicce arrosto, arrosticini, bruschette, patatine fritte, ottimi dolci preparati in casa dalle nostre cuoche da gustare in tavoli al coperto (700 posti a Sedere).

Nel tempo la manifestazione si arricchita di spazi culturali proponendo alla ribalta le opere di artisti locali e non.

Da questa edizione, la Pro Loco, nel solco ambientale metterà in piedi un Servizio di raccolta differenziata e per questo chiediamo ai nostri frequentatori una piccolissima collaborazione.