Festa al Borgo di San Lorenzo

A Fossa la Festa di San Lorenzo, un’occasione unica per vivere una giornata in amicizia tra arte, natura e solidarietà.

Il MuBAQ – Museo dei Bambini L’Aquila anche quest’anno organizza l’11 agosto a Fossa, la manifestazione FESTA DI SAN LORENZO AL BORGO DI SAN LORENZO, nell’ambito della XIV edizione di ETNORAMI – NOMADISMI DELL’ARTE CONTEMPORANEA.

La Festa a cura di Lea Contestabile si presenta ricca di proposte. Si inizia la mattina con laboratori gratuiti per bambini diretti da Serena Chiaromonte per proseguire nel pomeriggio alle 18:00 con l’inaugurazione della mostra al femminile “e la luna ros(s)a bussò… a cura di Antonio Gasbarrini.

La mostra vuole rendere omaggio a tredici giovani artiste che si stanno impegnando con successo nel mondo dell’arte. Diverse per età, per poetiche e provenienti da luoghi differenti le artiste hanno in comune l’aver frequentato l’Accademia di Belle Arti di L’Aquila ed essere state in tempi diversi allieve della Contestabile.

Alle 19:00 una performance di Anna Maria Giancarli e Piercesare Stagni allieterà i visitatori immergendoli in una atmosfera di contaminazione poetico/musicale.

Durante tutta la giornata si potrà ammirare la collezione internazionale di arte contemporanea del museo e godere delle sculture disseminate nel parco del Villaggio d’arte dei bambini.

A sera si possono gustare le prelibatezze preparate dalle mitiche signore di Fossa e bere in amicizia un buon bicchiere di birra locale.

All’arrivo del buio si può raggiungere la collinetta e, con Luciano Del Sordo e Gianfranco Poccia, si può ammirare il cielo stellato con la speranza di vedere le stelle cadenti per esprimere i nostri più intimi desideri.Per le signore c’è anche la possibilità di godere delle creazioni Filo Gioielli di Filomena Di Camillo.

L’iniziativa, con il patrocinio del Comune di Fossa, il contributo del Club Alpini della Pro Loco e della Ciciuvetta, nasce per sostenere e promuovere il MuBAQ.