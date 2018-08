Concerto d’arpa a Collemaggio

A Ferragosto appuntamento con il concerto d’Arpa alla Basilica di Collemaggio in onore dell’Assunzione di Maria.

Mercoledì 15 agosto, alle 19:00, alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio si svolgerà un concerto d’arpa con la musicista Antonella Ciccozzi. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Panta Rei con il patrocinio e il sostegno dell’assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune dell’Aquila. Lo rende noto l’assessore alla Cultura, Sabrina Di Cosimo.

“Abbiamo voluto sostenere questa iniziativa, visto il suo altissimo significato – ha commentato l’assessore Di Cosimo – dopo tantissimo tempo, infatti, la solennità dell’Assunzione di Maria verrà celebrata con un omaggio musicale proprio nella basilica che Pietro Angelerio, il Papa Santo Celestino V, volle edificare in onore della Vergine Maria”.

Antonella Ciccozzi, arpista aquilana, è docente del Conservatorio di Ferrara e ha suonato in numerose prestigiose società di concerti con tournée in tutta Italia, in Francia, Spagna e Russia. Suonerà musica di Johann Sebastian Bach dedicata alla Vergine Maria Assunta, nel giorno in cui si celebra la festa cristiana.