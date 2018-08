Univaq, un nuovo corso di studi di Meccatronica

Al via un nuovo percorso formativo in Meccatronica

Il presidente del Consiglio di Area Didattica di Ingegneria Meccanica dell’Università dell’Aquila, professor Paolo Di Stefano, e il coordinatore delle attività di internazionalizzazione del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia dell’Università dell’Aquila, professor Michele Anatone, nell’ambito delle politiche di internazionalizzazione sostenute dalla pro-rettrice delegata alle relazioni internazionali, professoressa Anna Tozzi, annunciano l’avvio di un nuovo percorso formativo in Meccatronica, in aggiunta a quelli già esistenti in Energia e Progettazione, del corso di laurea magistrale in Ingegneria Meccanica.



Il nuovo indirizzo, attivo dal prossimo anno accademico 2018/2019, è finalizzato a allargare l’offerta formativa in ambito internazionale, con un semestre che prevede tre nuovi corsi tenuti in lingua inglese: Electronic Systems for Mechatronics, Mechatronics e Propulsion Systems Dynamics and Control.

A partire dall’anno accademico 2019/2020 il nuovo indirizzo sarà condiviso con la Wayne State University di Detroit (USA) e consentirà alle studentesse e agli studenti delle due sedi che aderiranno al protocollo di scambio di acquisire il titolo di studio rilasciato da entrambe le Istituzioni.