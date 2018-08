Suonano Bella ciao, finisce in rissa

Un bicchiere d’acqua contro il cantante che aveva iniziato a intonare Bella ciao scatena il parapiglia. Il concerto finisce in rissa: giovane colpito da un pugno.

La classica sagra estiva si trasforma in un ring: è successo a Controguerra, durante la sagra. Come riferisce cityrumors.it, il tutto si sarebbe scatenato da un gesto di insofferenza di uno dei partecipanti alla serata. Tutto si stava svolgendo tranquillamente, quando dal palco sono iniziate le note della canzone partigiana Bella ciao. Uno degli astanti non avrebbe gradito, e avrebbe così lanciato un bicchiere d’acqua contro il cantante, che ovviamente ha fermato l’esecuzione del brano.

Rissa per Bella ciao.

Proprio in quel momento si è scatenato un parapiglia: alcuni giovani, infatti, avrebbero redarguito l’autore del gesto e da lì spintoni e anche un pugno in faccia contro uno dei giovani che era intervenuto in difesa del cantante. Il giovane è stato medicato al Pronto soccorso con tre punti di sutura.

(foto cityrumors.it)