Il 17 e 18 agosto a Picenze torna la sagra degli Strozzapreti: degustazioni e musica con zona al coperto in caso di brutto tempo.

È quasi tutto pronto per la Sagra degli Strozzapreti che si terrà come ogni anno a Picenze, frazione di Barisciano, il 17 e 18 agosto. Un appuntamento consolidato, ormai da trent’anni, per chi ama il buon cibo e le feste di paese. La tradizione fatta da squisitezze assortite tra primi, secondi di carne, pizzefritte, zeppole e vini di produzione locale. Tra tutti questi spiccano gli strozzapreti, a cui la sagra è dedicata. Si tratta di un tipo di pasta realizzata con ingredienti semplicissimi: acqua e farina. Vengono conditi con ragù o tartufo. Le cuoche di Picenze non sono altro che le donne del luogo che in questi giorni dell’anno prestano la loro sapienza culinaria in maniera del tutto volontaria. Insieme a loro, la locale Pro loco, i ragazzi del Comitato Feste e i residenti organizzano l’evento nei minimi dettagli.

La sagra si svolge in un’area attrezzata di fronte l’ex Edificio Scolastico, dove è stata allestita anche una zona al coperto in caso di cattivo tempo. Nella piazza adiacente l’orchestra, canti e balli che accompagneranno la cena (dalle 19 in poi). Dalle 24, invece, discoteca all’aperto con area bar. Lo scenario sarà il vero protagonista: la fonte secolare del paese, luogo di ritrovo per tutte le generazioni.