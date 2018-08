Osservatorio Gran Sasso, Open Day 12 agosto

Domenica 12 apertura dell’Osservatorio del Gran Sasso

Di Cosimo: “Ripetiamo l’esperienza visto il successo dello scorso anno”

Domenica 12 agosto sarà possibile visitare l’Osservatorio di Campo Imperatore dalle 14.30 alle 18.30.

Lo rende noto l’assessore al Turismo, Sabrina Di Cosimo, che ha promosso l’iniziativa insieme con il Centro Turistico del Gran Sasso e l’Istituto nazionale di astrofisica-Osservatorio astronomico d’Abruzzo.

«Dopo le 400 presenze registrate lo scorso anno – ha commentato l’assessore Di Cosimo – abbiamo deciso di riproporre l’Open Day dell’Osservatorio di Campo Imperatore, per renderlo disponibile ai tanti turisti che sono nella nostra zona in questo periodo e per gli stessi aquilani che non hanno ancora avuto occasione di visitare la struttura. Anche questo è un modo per valorizzare il nostro Gran Sasso e per dimostrare le tante opportunità che offre il territorio aquilano. Ringrazio sentitamente l’amministratore del Centro Turistico del Gran Sasso, Dino Pignatelli, e il direttore dell’Istituto nazionale di astrofisica-Osservatorio astronomico d’Abruzzo, Roberto Buonanno, per la collaborazione e la disponibilità offerte. È solo grazie al lavoro integrato tra le varie istituzioni che è possibile raggiungere importanti risultati come questo. Continueremo su questa strada anche per i mesi a venire.»

L’ingresso all’Osservatorio sarà gratuito (l’ultimo è previsto per le 18.30).

Si potrà entrare a gruppi e le visite dureranno mezz’ora. Il Centro Turistico del Gran Sasso, per l’occasione, offre anche un pacchetto per la salita e la discesa in funivia e un aperitivo presso l’ostello al costo di 20 euro a persona.

Per maggiori informazioni, si può contattare l’Info Point di piazza Battaglione degli Alpini (0862.691355, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18) o la biglietteria di Fonte Cerreto (0862.606143, aperta tutti i giorni dalle 7.30 alle 18.30).