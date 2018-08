Bonus energia, individuati i Caf

Bonus energia (luce e gas), individuati i Caf per la gestione delle richieste di ammissione.

Il settore Politiche per il benessere della persona del Comune dell’Aquila rende noto che, a seguito di avviso pubblico, sono stati individuati i Centri di assistenza fiscale (Caf) per la gestione delle richieste di ammissione alle agevolazioni delle tariffe energetiche, ovverosia energia elettrica e gas (il cosiddetto ‘bonus energia’). Si tratta di un beneficio concesso dalla legge alle famiglie svantaggiate.

L’elenco dei Caf cui rivolgersi per informazioni e per presentare le domande è riportato nell’avviso del settore in questione, pubblicato sul sito internet del Comune www.comune.laquila.it, pagina “avvisi attivi”, sezione “concorsi, gare e avvisi”, area “amministrazione” [CLICCA QUI].