Tensioni in Commissione, Consiglio posticipato

Slitta alle 15 il Consiglio regionale previsto per questa mattina: serve tempo per trovare un accordo sulla legge elettorale.

L’orario d’inizio dell’odierna seduta del Consiglio regionale è aggiornato alle ore 15. Ne ha dato comunicazione in Aula il Presidente Giuseppe Di Pangrazio. «Il motivo del rinvio – ha spiegato Di Pangrazio – è legato ai lavori in corso delle Commissioni che stanno esaminando importanti leggi a favore dei cittadini e del territorio regionale». Presumibilmente un modo istituzionale per celare la frattura in seno al centrosinistra e a tutto il Consiglio, relativamente alla legge elettorale.

Tensioni in Commissione, il nodo della legge elettorale.

Ad agitare le acque di questo ultimo scorcio di legislatura sono gli emendamenti alla legge elettorale che il Partito Democratico vorrebbe approvare. Ma dall’opposizione e parte della stessa maggioranza hanno alzato le barricate, contro provvedimenti giudicati come «un colpo di coda per cercare di non perdere troppo alle imminenti regionali», secondo il Movimento 5 Stelle. Duro anche il centrodestra, ma il vero problema del Pd è l’opposizione interna. Sia Art. 1 – Mdp che Sinistra Italiana si sono espressi contro il tentativo di parziale riforma della legge elettorale, con parole se possibile anche più dure dell’opposizione. Da qui le difficoltà del Pd che non vuole uscire dalla Commissione e andare in Consiglio con il rischio che gli alleati votino contro gli emendamenti, insieme all’opposizione.

Tra i punti più contestati, l’innalzamento della soglia di sbarramento all’8% per le liste che si presentano sole e non all’interno di una coalizione. Il Pd ha poche ore di tempo per convincere gli alleati. Intanto l’opposizione ha già pronti centinaia di emendamenti per fare ostruzionismo.