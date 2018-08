Temporale a Pizzoli, albero cade su strada

Intervento dei vigili del fuoco dell’Aquila per la caduta di un albero vicino al cimitero di Pizzoli.

Forte temporale estivo oggi pomeriggio a Pizzoli, che ha fatto cadere un albero sulla sede stradale nei pressi del cimitero comunale. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco dell’Aquila, che stanno provvedendo a rimuovere il tronco dalla sede stradale. Fortunatamente al momento della caduta dell’albero non c’erano auto in transito e non si registrano feriti.