Tagliacozzo, Quattro nuovi Ambasciatori

Si è svolta nel teatro Talia di Tagliacozzo la cerimonia annuale di “Ambasciatori d’Abruzzo nel mondo”.

L’evento coincideva con la “Giornata degli Abruzzesi nel mondo” ed è stato organizzato dalla Presidenza del Consiglio Regionale d’Abruzzo, che conferisce annualmente l’onorificenza di “Ambasciatore d’Abruzzo nel mondo” a quelle persone di origine abruzzese che, per meriti accademici, culturali, politici, sociali, professionali, si siano positivamente distinte nei paesi stranieri, o nelle Regioni italiane diverse dall’Abruzzo, in cui sono emigrate in passato o dove attualmente vivono stabilmente.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio, il presidente Giuseppe Di Pangrazio e i consiglieri regionali Alessio Monaco, Lorenzo Berardinetti e Mauro Febbo.

Tra le personalità intervenute, anche il vice-presidente del Csm, Giovanni Legnini, che ha premiato il comandante generale della Guardia di Finanza, Giorgio Toschi.

I nuovi ambasciatori

Laura Benedetti (scrittrice, docente Universitaria, di origine aquilane, ha insegnato alla Harvard University e dal 2002 alla Georgetown University, dove attualmente è professore), Roni Pedro Colanzi (Medico patologo, Docente Universitario, Presidente – dell’Associazione Abruzzesi della Bolivia, è stato sindaco di Santa Cruz in Bolivia), Filippo Giorgi (Scienziato, Direttore della Sezione Clima e Fisica meteorologica nel Centro Internazionale di Fisica Teorica di Trieste e il Gen. Giorgio Toschi, Comandante Generale della Guardia di Finanza.

Inoltre il presidente ha voluto insignire di un riconoscimento speciale il Gen. Michele Sirimarco Comandante della Legione dei Carabinieri Abruzzo-Molise: il Premio speciale per la promozione dell’immagine dell’Abruzzo.

Premiato anche lo storico e giornalista aquilano Goffredo Palmerini per il suo impegno come coordinatore nelle numerose associazioni di abruzzesi nel mondo.