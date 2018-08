Moto contro auto, incidente a San Gregorio

Una moto di grossa cilindrata si è schiantata contro una Fiat Panda. Incidente all’altezza di San Gregorio.

Nonostante i lavori per garantire la sicurezza e l’istallazione di nuove rotatorie sulla statale 17, ieri, nel tardo pomeriggio si è verificato un altro incidente. Tante e troppe tragedie dall’altezza del forno fino al noto incrocio killer si sono collezionate negli anni. Questa volta, fortunatamente, l’incidente non si è concluso in maniera tragica. Il ragazzo di 37 anni, residente nel vicino comune di Barisciano, riporta fratture a braccio e gamba ed è ricoverato presso l’ospedale San Salvatore di L’Aquila.