L’Aquila Calcio, pronti per la nuova era

L’Aquila Calcio volta pagina: si ricomincia da Penzi. Piccinini: “Ho voluto solidità e trasparenza, mai avuto dubbi su Penzi”. A breve la domanda di iscrizione e notizie sulla categoria, questione tecnica a Ianni.

Inizia la nuova era dell’Aquila Calcio: decisione presa ad ora di pranzo, conferenza stampa organizzata in breve tempo per comunicare le novità. Sarà Ernesto Penzi, con altri tre imprenditori, a prendere in mano le redini del calcio aquilano.

“Ho deciso di ripartire dal gruppo che già l’anno scorso aveva mostrato interesse – ha affermato l’assessore allo sport Alessandro Piccinini – oggi volevamo una risposta definitiva da Ernesto Penzi e dai suoi più stretti collaboratori: il calcio aquilano ripartirà da loro. È inutile ripercorrere fasi che sono state poco piacevoli: mi fa piacere invece essere qui, perché non ho avuto dubbi su Penzi. Ho voluto guardare alla solidità e alla trasparenza”.

Con l’assessore, è intervenuto in conferenza anche il vicesindaco Guido Liris.

“Questa amministrazione ha raccolto un boccone avvelenato e sta provando a trasformarlo in un boccone nuovo e in un’avventura pulita. Le abbiamo provate tutte, abbiamo ripreso problemi che non ci appartenevano e vogliamo arrivare fino in fondo per riempire nuovamente lo stadio e riportare a L’Aquila il calcio”.

Presente l’avvocato Marco De Paulis, che rappresenterà la società.

“L’obiettivo principale è creare un bene per la città: vogliamo che tutti si sentano parte del progetto. Bisognerà creare un modello di socialità intorno a questa realtà calcistica. Non facciamo proclami di vittorie e nomi altisonanti. Non sappiamo da quale categoria partiremo, ma in qualsiasi campionato cercheremo di far vivere il bel calcio e di riavvicinare le persone allo stadio”.

Nella giornata di domani sarà stilato l’atto costitutivo della società: i tempi, naturalmente, sono stretti, ma da qui a giovedì la società dovrà essere costituita. Sul versante tecnico, sarà Maurizio Ianni ad occuparsi della situazione, con un budget però ancora non ben definito. Annotazione dell’assessore Piccinini: molti gli incontri in questo periodo con il Supporters’ Trust “L’Aquila Mè”, che si è proposto per essere all’interno della società. La nuova compagine societaria valuterà la richiesta. Ad oggi, ancora qualche dubbio naturalmente, ma sicuramente la dimensione più giusta sembra essere quella della Promozione. Si rimane, come sempre, in attesa di aggiornamenti.