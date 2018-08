Camping con miglior WiFi, nella Top Ten 3 abruzzesi

Campeggi e Villaggi con il Miglior Wi-Fi del 2018: nella Top Ten 3 abruzzesi.

Il network KoobCamp, nell’ambito dei Certificati di Eccellenza 2018, ha selezionato i campeggi e villaggi italiani con il miglior Wi-Fi.

Riconoscimento alle strutture en plein air che si sono attrezzate per offrire ai turisti italiani e stranieri un

servizio di connettività wireless a Internet di qualità professionale, indispensabile nell’era dello streaming

e dei social network, il Certificato di Eccellenza Wi-Fi 2018 offre un’utile panoramica dei campeggi e

villaggi ideali per i “vacanzieri connessi”.

Le tre strutture che si sono distinte in Abruzzo sono

– Don Antonio Camping Village a Giulianova (TE),

– Camping Lake Placid a Silvi (TE),

– Camping Village Riva Nuova a Martinsicuro (TE).

Al primo posto nel 2018 nella TOP 10 Wi-Fi è il Camping Village Le Esperidi di Bibbona (LI).

Il premio Wi-Fi 2018 arriva dopo i Certificati KoobCamp per le categorie Restaurant, Aquapark, Family, Pet Friendly, Glamping, Sport, Wellness, Art City, Camper ed Unusual Accommodations e precede Accessible. I Certificati di Eccellenza KoobCamp, visibili sul portale Campeggi.com ( https://www.campeggi.com/ ) e sugli altri siti del network KoobCamp, sono un riconoscimento agli sforzi fatti dalle strutture per andare incontro alle esigenze dei turisti e sono uno strumento al servizio dei campeggiatori per una migliore organizzazione delle vacanze.