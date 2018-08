Inizio di settimana con l’alta pressione e possibili temporali pomeridiani sulle zone montuose.

Sulla nostra penisola è presente un promontorio di alta pressione che determina condizioni di tempo stabile soprattutto sulle regioni centrali, mentre sull’arco alpino e sulla Sicilia sono presenti condizioni di instabilità che, nelle prossime ore, continueranno a favorire episodi temporaleschi, in attenuazione in serata e in nottata. La struttura di alta pressione non risulterà particolarmente solida alle quote superiori e, di conseguenza, anche lungo la dorsale appenninica saranno possibili temporali pomeridiani, specie a partire da martedì e nei prossimi giorni, con fenomeni in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico. Poche novità per le aree costiere e per le zone collinari prossime alla costa, proseguirà il bel tempo con temperature e tassi di umidità in aumento, anche se non mancheranno annuvolamenti nel pomeriggio-sera, specie nei prossimi giorni. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, infatti, una certa persistenza dell’alta pressione almeno fino a sabato, ma la tendenza per i primi giorni della prossima settimana ci mostra un possibile graduale cedimento dell’alta pressione a favore dell’arrivo di correnti atlantiche dirette verso le regioni centro-settentrionali: vedremo.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, tuttavia durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio assisteremo ad un graduale aumento della nuvolosità a ridosso dei rilievi, dove non si escludono rovesci, anche a carattere temporalesco, in parziale estensione verso l’Aquilano e verso la Marsica ma in attenuazione in serata e in nottata. Tempo stabile, temperature e tassi di umidità elevati lungo la fascia costiera, dove non sono previste novità sostanziali.

Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli a regime di brezza.

Mare: Generalmente quasi calmo o poco mosso.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)