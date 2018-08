Pattinaggio, ottimi risultati per Chiara Luciani

Un ambitissimo secondo posto per l’aquilana Chiara Luciani al Trofeo Internazionale delle Tre piste dell’Adriatico.

Nel weekend di sabato 4 e domenica 5 agosto si sono svolte nelle splendide cornici di Martinsicuro (TE), sulla riviera delle palme e Civitanova Marche (MC), la seconda e la terza tappa del Trofeo Internazionale delle Tre piste dell’Adriatico di pattinaggio. Alle competizioni hanno partecipato ben 67 squadre con oltre 300 atleti provenienti da tutta Italia che si sono contesi Coppe e premi in denaro. All’attesissima manifestazione non poteva mancare la pattinatrice aquilana Chiara Luciani che corre per i colori della squadra “Rolling Domenico Bosica”. L’aquilana ha conquistato in entrambe le giornate nel complesso delle gare di velocità e quelle di fondo, un’ambitissima seconda piazza subito dietro la pluricampionessa Mondiale dell’Areonautica Militare Francesca Lollobrigida, insieme alla quale nell’ultima gare in programma ha condiviso una fuga d’altri tempi dove le atlete aiutandosi a vicenda hanno doppiato per ben 2 volte il gruppo dei concorrenti. Tra i Prossimi obiettivi della Luciani il campionato italiano maratona che si disputerà nella’autodromo di Magione (PG) il due settembre, in attesa poi di tornare ad ottobre ad allenarsi per la stagione invernale sulle piste olimpiche di ghiaccio in Trentino, specialità questa nella quale nel mese di marzo a già conquistato il titolo italiano nella categoria junior A.